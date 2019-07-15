下一步 洪慈庸：未考慮加入民進黨 盼與黃國昌好好對話

2019-07-15 12:06

〔記者張軒哲／台中報導〕林飛帆選擇加入民進黨擔任副祕書長一職，時代力量立委洪慈庸今日上午參加「甲后線自行車道」舉行啟用典禮受訪指出，個人祝福，會等時力黨主席黃國昌完成請益之旅，大家坐下來好好談，思考時代力量下一步要怎麼走。

洪慈庸表示，站在時力的立場，我們得承認，一直和時力親近友好的太陽花領袖加入民進黨，是一個具有指標意義的抉擇。為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量？

洪慈庸說，自己完全不考慮加入民進黨，時代力量的初衷，無非是要撐起新世代參政的空間，讓台灣多一個年輕的本土政黨。時力有自己的理想價值會繼續走下去。

洪慈庸坦言，已經好一陣子沒有和黃國昌對談，希望等他完成請益之旅，跟黨內夥伴好好對話。當了媽媽之後，也更深刻理解到時代力量是家，有事要好好溝通。

洪慈庸強調，面對時代力量下一個階段成長與挑戰的時候，黨內應該好好地坐下來討論、凝聚共識，自己和黨內很多夥伴也很久沒有跟國昌委員好好的聊聊，接下來應該為時代力量和台灣的下一步找出正確的方向，並扮演台灣政治改革上的重要角色。

洪慈庸說，在2020局勢每個人都有扮演的角色，這是一個「大聯盟」的概念，如何去捍衛住台灣的民主、自由，是所有關心台灣未來發展的夥伴要去努力的。

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