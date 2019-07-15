韓國瑜勝出》黨政人士：蔡保台與韓親中路線之爭

2019-07-15 11:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜出線，對於明年一月總統及立委大選，執政的民進黨也將遭逢挑戰。黨政人士認為，蔡英文政府目前就是一步步把政績推出，讓人民有感，也藉此凸顯韓國瑜在高雄治理上的問題。另並加速黨內整合並擴大支持力量，不僅總統大選要贏，立委選舉也要爭取最大席次。

對於韓國瑜，黨政人士評估，以韓的個性，應會帶職參選，也避免高雄市長面臨補選的政治風險問題。不過，這也將形成韓國瑜參選總統的正當性問題，畢竟才就任地方首長不久，也無做出政績，要如何說服全國民眾他能承接更大的政治責任。這問題也會繼續在國民黨內發酵，畢竟從其黨內初選看出，國民黨內許多要角仍存質疑，國民黨最後是否定於一尊還是問題。

黨政人士更說，韓的參選，在立委選舉上能否發揮母雞效應，也會是問題，國民黨立委參選人也得硬著頭皮說明為何要挺一位「落跑市長」。

至於民進黨、國民黨以外的第三勢力，黨政人士指出，是否形成第三組人馬或甚至更多，都還待觀察。最具指標的台北市長柯文哲最後是否參選，也都還未到拍板階段。柯文哲固然會吸收部分綠營票源，但對柯而言，參選的目標就是要贏，而非只為敗事，讓他與蔡英文總統雙輸，況且明年的局與去年的台北市長選舉有很大不同，縱然是「三腳督」，蔡總統逐步上揚的聲勢加上原先的基本盤，都會使柯P面臨抉擇。

黨政人士也說，從韓國瑜的出線，也說明總統大選將會是蔡英文的保台路線與韓國瑜的親中路線之爭，柯文哲在兩岸政策的曖昧路線同樣會受到質疑。加上目前國際環境對中國的疑慮是愈來愈大，香港從反送中也可能進一步催化出反中運動，尤其年底香港區議會選舉，也將持續維持政治動能，蔡英文政府這三年多來與美國等民主國家建立的穩定及互信路線，都是蔡總統繼續連任的有利外部環境因素，而這部分，正是其他總統參選人最欠缺之處。

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