美眾院外委會麥考爾：對台軍售是向中國說「不要惹台灣」

2019-07-15 10:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）14日表示，中國對香港和台灣的侵略性日益增加，「我們必須支持台灣，台灣代表區域的「民主自由」，這也是為何他與外委會主席恩格爾（Eliot Engel）批准2.2億美元軍售案，協助台灣強化防衛，並向中國傳達強烈訊息：「不要惹台灣！」

蔡總統正出訪友邦，上週過境紐約時，美國國會跨黨派議員特別組團到紐約與蔡總統會晤，成員包括麥考爾、恩格爾、參院外委會首席議員梅南德茲（Robert Menendez）、眾院亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）與台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）等人。

麥考爾14日接受美國福斯新聞（Fox News）「Sunday Morning Futures」訪問。主持人Bartiromo剛訪問完壹傳媒創辦人黎智英，談論香港問題，接著便帶入台灣議題，以「剛與台灣總統會晤的其中一位國會議員」介紹麥考爾，並請他談談和蔡總統會面的情形，「顯然這會讓中國不高興」。

麥考爾說，中國對香港和台灣的侵略性日益增加，而在會面中，蔡總統預期中國將干預台灣大選以選出中國傀儡（Chinese puppet）。麥考爾認為，這和1990年代後期時，中國試圖投注經費給前美國總統柯林頓陣營的情形類似。

麥考爾指出，這樣（中國介入選舉）的情況已持續相當長的時間，現在也成為熱點。麥考爾強調，「我們必須支持台灣，台灣代表區域的民主自由」，這也是為何他與外委會主席恩格爾（Eliot Engel）批准價值2.2億美元、包括戰車等多項軍備的軍售案。

麥考爾重申明確訊息說，正如他在12日紐約晚宴時所說的，「不要惹德州（麥考爾出身德州），不要惹台灣（don’t mess with Taiwan.）。我們要武裝台灣，讓台灣能在自家門前自我防衛，不被具侵略性的中國共產黨侵犯。」

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