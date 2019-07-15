罷韓煎餅接力 第三站下午於黃文益服務處開賣

2019-07-15 07:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕廣德家香蕉煎餅接力今天下午將展開第三站，由民進黨高市議員黃文益服務處接棒，繼續力挺廣德家；黃文益指出，現場除100份香蕉煎餅供民眾享用，還會邀鄉親一起捐銅板做公益。

擔任接力第二棒的黃捷指出，接下諾曼底咖啡泰式創意料理 Normandy Coffee 的接力棒，除了為真材實料的香蕉煎餅真的太香（雖然我昨天一口都沒吃到），更重要的是想為老闆打打氣，因為自己也同樣經歷過網路霸凌，對老闆處境非常理解、也很心疼，所以決定實質支持。

黃捷說，想利用這次活動再次呼籲，一位成熟、有素養的公民，不論支持與否，針對議題的討論應該是理性且就事論事，而不是不分青紅皂白的羞辱他人性別、性向、外貌等，這除了對民主社會毫無幫助，也很容易觸法而吃上官司。

黃文益則表示，他和廣德家老闆有一個共通點、都大力支持家扶中心，今天現場會出現3個家扶娃娃撲滿，希望免費吃到煎餅的朋友們，可以把口袋內的零錢投入家扶娃娃撲滿，他會幫大家把愛心一起捐給南家扶中心，幫助更多需要幫忙的孩子！

黃文益說，7月15日周一下午3:00開始，廣德家將借用文益服務處，現場製作100份香蕉煎餅供民眾享用，歡迎鄉親一起來品嘗好料煎餅、一起捐銅板做公益，地點在高雄市新興區七賢一路246號。

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