怎麼了？罷韓煎餅老闆 臉傷照PO網嚇壞支持者

2019-07-15 07:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕因罷韓的鹽埕廣德家煎餅老闆遭韓粉霸凌、查水表，甚至留言恐嚇斷他手腳，反獲得更多支持聲浪，令老闆相當感動，今晨PO文感謝，也PO出一張臉部是傷的照片，嚇壞支持民眾以為遭受攻擊，原來是去年車禍受傷照，表示自己不是鋼鐵人，只有一雙手腳，但他最深愛美麗的台灣。

遭韓粉霸凌、恐嚇的老闆留言，問自己和網友們「你準備好了嗎？」以讓愛台灣的人，不停為他加油，感覺自己何德何能，質疑找個店面、安身立命、停止紛爭有何不能？感歎只為了生存，已讓自己變得無所不能，強調自己只為罷韓的堅定立場。

老闆留言強調自己是無黨無派的人，經歷被霸凌、恐嚇風波後，他只能依賴醫生藥物控制，尋求警察加強巡邏，並自己搜證、保護，他也坦言自己還未準備好，就必須勇敢面對，各平台抹黑、霸凌，以及電視媒體的採訪詢問，生命與生存的極度考驗。

老闆寫下「我只是一個平凡人，我有血，也有眼淚」，最後，他似反諷韓國瑜自比唐三藏，以「這不是西遊記、這沒有唐三藏」，罷韓不能停、等、忘，老闆貼出一張臉受傷包紮照片，留言中提及「照片是霸凌者精選我最好看的照片」，意指韓粉曾留言恐嚇對其不利，網友一度誤以為老闆遭攻擊受傷，原來是去年車禍受傷照，支持群眾紛紛留言為他打氣、加油。

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