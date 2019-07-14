藍總統初選民調落幕 朱道謝：沒你們不會有今天的朱立倫

2019-07-14 23:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫在今晚民調全部結束後，透過臉書直播向所有支持者與競選辦公室夥伴表達感謝；他提到，參選人之間擦出的火花，讓外界看到國民黨是一個理性競爭的政黨，也是一個更民主、更包容的政黨；他也強調，初選在今天結束，明天開始必須團結，也只有團結，才可能勝利。

朱立倫表示，初選民調已經結束，不管明天的結果是什麼，他都要先感謝每一位支持他的朋友，願意鼓勵他這麼一位堅持做事的人。這段日子以來，他時常查看臉書上的留言，對於支持者與好友們透過臉書、line為他打氣，都是最溫暖的後盾。我永遠不會忘記我們的每一次相遇，每一句話，每一個眼神，但我希望看到大家，是為這片土地付出汗水，而不是流下淚水。

朱立倫也向競選團隊表達感謝，「沒有你們，不會有今天的朱立倫」。朱立倫也向家人道謝，強調20年來，太太與孩子都承擔許多壓力，但家人始終支持他的決定，儘管母親的家人比較偏綠，但對他的關愛從來沒有改變，仍全力支持他。

朱立倫說，現在已經是「網紅」時代，就算是講政策，也要用「綜藝」、「表演」的方式來吸引大家的目光，但要用幽默好笑的方式講政見是需要天份，儘管他很努力，但最後還是決定老老實實的談政策。曾有人勸他不要那麼重視「政策」，但他從政20年，就是希望讓大家過得更好，這是需要做事與政策，並不是需要表演。

朱立倫指出，台灣要團結，必須走中道；政策要務實，必須理性思考，這是他20年來的理念，他選擇做自己，讓人民至少還有一個「中道、理性」的選項可以選。

對於初選過程中的政策辯論，朱立倫也強調，謝謝另外4位參選人，政策辯論過程中，向外界展現國民黨是民主包容的政黨，他對「0到6歲國家養」與「65歲以上政府養」的質疑，並非「打郭」、「打韓」，而是他一路堅持的理念，就是「小政府，大國民」。他也相信這樣的政策辯論是良性的，會讓大家對國民黨更有信心，也更能夠因應未來的大選。

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