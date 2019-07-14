延攬林飛帆入黨 王丹：看到民進黨自我改造的用心！

2019-07-14 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆加入民進黨，並於明天接下民進黨副秘書長，不少人都看好。其中，中國民運人士王丹今晚也在臉書上表達祝福，認為民進黨延攬林飛帆一舉，讓外界可以看到民進黨對於自我改造的用力。

王丹表示，林飛帆入黨一事對於民進黨而言是加分的，也讓各界看到民進黨積極想要改變黨的態度，同時王丹也表示相當支持林飛帆的決定。

「我跟很多人一樣，認為經過兩次執政的民進黨，確實有種種令人失望和不滿的地方。」但王丹認為，對民進黨不滿最好的解決辦法就是改造它，「尤其是在各種民粹主義，反智力量和中共的代理勢力結盟在一起，嚴重威脅台灣的民主的今天，台灣需要的是團結，而不是分裂。」

王丹直言，2020總統大選這一仗，比什麼都還要重要，林飛帆的決定勢必承受很大的壓力，「但這就是我欣賞林飛帆的原因。他知道自己在做什麼，並且願意為此承擔代價。台灣，實在太需要這樣的政治工作者了。」王丹更批，「如果大家都自命清高，都不沾鍋，都躲避麻煩，都瞻前顧後，坦率講，我看不到台灣的未來。」

王丹文末呼籲民進黨，既然決定延攬林飛帆，那就應該給林飛帆可以發揮的空間，否則外界肯定會認為民進黨只是利用林飛帆當花瓶而已，「民進黨一定要改造。而改造，就請讓年輕一代當家做主開始。」

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