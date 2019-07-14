解放軍今宣布演習訊息 陸委會批其針對性恫嚇

2019-07-14 19:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國防部今天上午在官網發布訊息，指解放軍於近日位於東南沿海等海空域組織演習。陸委會今天表示，共軍宣布例行演習，時間點在總統出訪及向美採購必要防衛軍備之際，顯示藉機對台展現軍事恫嚇的針對性。

美國宣布對台軍售後，中國軍媒與國防部前後發布訊息，先是透露解放軍陸軍模擬對台作戰進入實兵對抗階段，今天則是公布解放軍近日於東南沿海等海空域組織演習，針對意涵濃厚。

我國國防部今中午針對東南沿海演習表示，該演習是例行演訓，對於演訓動態，國軍均能有效掌握與應處，確保國家安全。

陸委會今則重批，從中共過去以來的軍事作為與政治動機觀察，均藉機對台展現軍事恫嚇的針對性，時間點更在總統出訪及向美採購必要防衛軍備之際。

陸委會認為，中共政權對台不斷武力進逼與侵略的霸道行徑，已違反國際法和國際關係的和平基本原則，台灣人民堅決反對；陸委會正告北京當局切勿輕舉妄動、藉口生事。

陸委會炮轟中共當局始終不放棄武力犯台，自今年1月習近平講話以來，更一再高調重複此一立場與強化作為，是台海情勢緊張的主要原因。共軍近年持續升高對台武力威脅、企圖迫我接受其片面政治主張，陸委會指其嚴重危害台灣人民生命財產安全，國際社會均高度質疑與譴責。

陸委會強調，政府責無旁貸，持續強化自我防衛能力，堅定捍衛主權與民主，並致力維護台海與區域的和平，絕不退卻屈服；對於共軍演習及台海周邊動態，政府也將持續密切監偵掌握，國人完全可以放心。

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