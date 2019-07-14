林飛帆入民進黨！羅文嘉揭秘：聊了半年到上週終於答應

2019-07-14 17:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆明天將接民進黨副秘書長，邀林飛帆入黨的民進黨秘書長羅文嘉今日發文透露，其實2月底，林飛帆曾明確婉拒，之後聊了半年，直到上週，林飛帆終於答應到黨部幫忙。他寫道：「飛帆願意在民進黨最艱苦時候加入...放棄了待在高貴不惹塵埃的位置，我要說的不是恭喜，而是挺住！」

羅文嘉表示，今年1月15日，他發了則訊息給還在英國念書的林飛帆詢問「何時回國？」林飛帆回訊說「預計29日飛機回台」。林飛帆回國後，兩人找時間見面聊，其實在2月底，林飛帆就已經明確婉拒提議，指稱願意為明年選舉貢獻一己之力，但加入民進黨「就有些困難」了。

羅文嘉指出，這一聊就聊了半年，直到上週林飛帆終於答應來黨部幫忙。羅文嘉說：「我知道對很多人來說，要加入此時民進黨會有很多猶豫，但是我常會用自身的經歷與對台灣未來的研判，鼓舞大家。只是飛帆這一世代和我這一世代仍有很大不同。」

羅文嘉分析，1986年民進黨成立時，他大學二年級，退伍後加入民進黨，之後江湖夜雨、四處征戰，與這個政黨關係可說是榮辱與共，即便10年前退隱江湖，別人辨識身份，仍舊是綠色民進黨人。

太陽花世代見到的民進黨已是「世俗化政黨」

太陽花世代則明顯不同，他們念書期間，民進黨早已不是當年反抗獨裁的理念型政黨，經過兩次輪替執政後的民進黨，一方面政治席次擴張，一方面黨內權力組成也大有不同，簡單說就是一個「世俗化政黨」。

羅文嘉指出，一個世俗化政黨，面對權力鞏固與理念堅持間的拉扯，當然無法跟運動型政黨比較，必須考慮世俗政治的得失衡量，這種拉拔常常讓以理念至上的參與者難以適從，「到底是失去理想、向現實低頭？還是暫時妥協、以退為進？」

羅文嘉提及，但在實務政治上，社會進步確實不是靠直線全速前進，提出問題是一回事，解決問題又是一回事，高唱理想主旋律動人，動手解決改善問題磨人，「我很佩服在理想道路上踽踽獨行的人，也佩服在現實染缸裡不放棄的人」。

「獨行者寂寞，微生菌庸碌，社會同時需要這兩種角色！」羅文嘉形容，前者不向權力低頭，像高舉一盞微弱明燈的人，希望留給混濁社會一點指引或牽制。後者則像化糞池裡的某種微生菌，努力讓坑裡的惡臭或病菌損害降低，經過分解沈澱程序，讓外排的水能夠好些。

羅文嘉強調，人類社會不可能沒有政治，就只好讓政治不要那麼不堪。「飛帆願意在民進黨最艱苦時候加入，他拒絕了很多更好條件的邀約，也放棄了待在高貴不惹塵埃的位置，我要說的不是恭喜，而是挺住！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法