黃國昌：楊世光的中國老闆廖英強 是中國認證的股市騙子

2019-07-14 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣分析師最大群落「上海仟和億公司」涉詐欺被上海警方搜索，其中12名台灣分析師被逮捕，該公司的台柱，也是新黨總統參選人楊世光捲入重大爭議。時代力量立委黃國昌譏諷楊世光與新黨支持「送中」的立場，今日又在臉書踢爆，原來楊的中國老闆廖英強，早就是前科累累的慣犯，黃國昌酸楊世光對中共司法如此有信心，應該趕快去對岸面對受騙投資人，不要在台灣秀下限。

黃國昌指出，原來楊的老闆廖英強，「根本是個被中國證監會認證的股市騙子」，2018年4月就因違反中國證劵法，遭沒收違法所得人民幣4310萬元（約新台幣1億9449萬），另被裁罰人民幣8620萬元（約新台幣3億8899萬）罰款，被中國受害股民戲稱為「廖黑嘴」。

黃國昌嗆，如果新黨支持香港《條犯條例》，對中共司法系統如此有信心，那應該趕快派楊世光前往中國面對受害的投資人，該賠的錢趕快賠一賠，別在台灣秀下限。

據了解，上海仟和億這次涉及詐欺罪，在中國可被處5年以上徒刑，被告的則是老闆廖英強，台灣分析師被以協助調查為由收押，主要是因為中國規定操盤軟體只能由投顧公司銷售，但上海仟和億不是投顧公司，子公司卻販賣操盤軟體，客戶賠錢後一怒告上法院，指控上海仟和億詐欺。

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