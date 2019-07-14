分享台灣民主經驗 高碩泰將出席華府國際宗教自由會議

2019-07-14 14:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院將於16日到18日在華府舉行第二屆「促進國際宗教自由部長級會議」。外交部今天證實，我國再度應邀與會，將由駐美代表高碩泰和宗教自由無任所大使布興．大立共同出席，與其他來自120國的官員與代表交流，共同推動國際宗教自由。

美國去年7月召開首次部長級的全球宗教自由會議，由國務卿龐皮歐親自主持，副總統彭斯發表演說，80國民間代表、宗教領袖和超過40國外長出席；下週美國則將召開第二屆「促進國際宗教自由部長級會議」。

曾來台的美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）近日指出，中國在美國報告中持續被列為宗教自由「特別關注國」，過去幾年迫害加劇，他預告，此次會議將「廣泛討論」中國議題，討論在中國發生的情形及應採取的行動。

台灣去年列名理念相近國家受邀與會，並派出大使級的高碩泰率團參加，但台灣官方事前事後均對此事保持低調。

相比去年的低調行事，外交部今天已證實，我國今年再度應邀與會，並將由高碩泰與我國首任宗教自由無任所大使布興．大立共同出席，與來自120國的官員及代表互動交流。

外交部更進一步表示，希望透過積極參與會議，分享台灣維護自由、民主、人權等普世價值的承諾及經驗，並與理念相近國家共同合作，推動國際宗教自由。

台灣政府今年3月宣布，將在接下來5年內每年捐助美國國務院「國際宗教自由基金」20萬美金，共100萬美金（約3000萬元台幣）；同時呼應美國「波多馬克行動計畫」，遴聘玉山神學院院長布興．大立為擔任我國首任宗教自由無任所大使。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法