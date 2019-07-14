高雄好過日批韓出借官邸又說謊 王淺秋：別借不成就抹黑

2019-07-14 13:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄好過日協會行文高雄市政府，欲借用市長官邸舉辦活動，卻遭市府口頭打回票，痛批韓市府愛說謊成性；高市新聞局長王淺秋指出，還沒修繕當然無法出借，只有具政治目的的團體、才會借不成就不理性批評，呼籲不要拿來當政治抹黑的藉口。

高雄市長韓國瑜身陷豪華農舍風暴未解，加上他不住市長官邸、在外租房引發議論，韓國瑜日前公開表達市長官邸可開放公益團體使用，高雄好過日協會隨即向市府發出公文，打算在官邸舉辦「高雄升格40年回憶」活動，公文才發出不到1天，就被市府口頭打回票，協會得知此事後，重砲回批，韓市府愛說謊成性，相信市民自有論斷。

協會指出，韓市長10日向媒體強調，市長官邸開放公益團體使用，若有公益團體想要使用的話，市府非常歡迎、不用客氣；協會見韓市長如此熱心公益，歲打算著手規劃公益活動，從入住官邸的首任市長許水德時代，講到現今高雄變遷，不料被市府打回票。

民進黨高雄市議員林智鴻質疑，韓市長再一次不經大腦思考，政策根本尚未成形，就把話說得太快太滿，讓市民無所適從，建議韓應重新檢討自己發言，不要老是犯同樣低級錯誤。

王淺秋今強調，市長官邸的確預備作公益開放使用，是良善美意，但需要修繕規劃、管理辦法訂定，且牽涉經費，目前尚未完成、當然無法出借。

她質疑所謂公民團體批評市長說謊真是不知所云，只有具政治目的的團體，才會借不成規劃中的場地就不理性批評，呼籲未來場地開放也是由公益性活動借用，不要拿來當政治抹黑的藉口。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法