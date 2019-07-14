漏網鏡頭》郭董好尷尬！大人合照、小孩猛哭

2019-07-14 13:16

〔記者陳志曲／台北報導〕國民黨總統初選民調最後一天，國民黨內總統初選參選人郭台銘到文山區掃街拜票，車隊繞行所到之處，郭台銘向大家揮手致意，民眾也友善回應。行程最後郭台銘到景美集應廟拜拜，祈求黨內初選順利通過。參拜結束後有民眾在廟外等待與郭台銘合影，當大人將小孩交到郭台銘手上時，小孩立即嚎啕大哭，眼見小孩哭聲不停，郭董也露出尷尬神情。

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