向總統候選人喊話 觀光業者連署提4大政策主張

2019-07-14 11:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2020總統大選剩不到半年，隨著各黨派總統候選人即將出爐，觀光業逾百位業者今連署提出「台灣觀光下個10年」--- 2020 觀光產業的政策主張，包括要求觀光局升格為觀光署、倍增行銷預算、制定觀光立國法、保障觀光產業不分區立委席次等，盼總統候選人回應訴求、正視業界聲音，目前已有百位公協會理事長連署，人數持續增加中。

「台灣觀光下個10年」連署主要發起人為靜宜大學觀光學系副教授黃正聰、觀光旅館公會理事長賴正鎰、旅館公會全聯會理事長張榮南、旅行公會全聯會理事長蕭博仁等公協會理事長。

黃正聰表示，觀光局目前正擬定Tourism2030規劃，初步規劃未來10年，來台旅客至少達2000 萬人次、國旅2.5億人次、產值達1.6 兆。但觀光產業涉及數十萬家庭的生計，也是帶動偏鄉發展、促進青年返鄉的帶頭產業，為確保觀光局政策能如期完成，經各產業公協會意見領袖決議，提出4大政策主張，希望下一任政府領導人能具體承諾。

4大主張包括：一、觀光局升格為觀光署，並成立北、中、南、東分署，整合各區機關及地方政府，推動分區旅遊，讓發展觀光的利益擴及全國各縣鄉。

二、廣設海外推廣機構，倍增行銷預算。觀光產值達8000億，但國際行銷預算僅約20億，海外推廣機構的數量及預算都應大幅增加，確保2000萬旅客目標早日達成。

三、制定「觀光立國基本法」，主要內容包括：「觀光發展基金法制化」、「海外推廣機構行政法人化」、 增加「政策研究及人才培育機構」、 規範國人及各部會應配合事項以促進「國內旅遊發展」，擴大平日旅遊。

四、保障觀光產業不分區立委席次，協助法規調適。黃正聰表示，觀光發展事涉跨部會，如外交部（簽證）、陸委會（中客）、衛福部（醫美觀光）、人事總處（國旅卡），但觀光局只是三級機關，協調層級低，需有不分區觀光立委及區域立委協力，在立院各委員會協調管理法規。

台灣觀光市場過去歷經重大轉型，從過去仰賴中國旅客為主的入境市場，轉型為多元入境市場，尤其新南向旅客3來由142萬成長到243萬最顯著，今年前5月的觀光客成長13.02%，全年來台旅客可望超過1200萬，觀光外匯收入將超越4500億元。國旅方面，自前年國內旅遊人次首度出現衰退，交通部去年11月推出擴大國旅計畫，鼓勵國人利用平日出遊，去年12月一般旅館住房率成長10%，創下歷史新高。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法