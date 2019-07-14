馬英九重回舊中央黨部轟蔡 學者酸：「王者回歸」賤賣黨產地

2019-07-14 11:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨舊中央黨部大樓在前國民黨主席馬英九任內，以23億元轉賣給張榮發基金會，被行政院黨產會認定為不當黨產，並向國民黨追徵11.3億元。涉入三中案的馬英九今日重回舊地，擔任「台灣與民主的距離」研討會開幕貴賓，重批總統蔡英文：比港府更惡劣、令人不齒；對此，學者受訪揶揄表示，馬以「王者回歸」之姿回到被賤賣的舊中央黨部開盛大研討會，實在勇氣可嘉。

黨產會查出，位於台北市中山南路11號的張榮發基金會大樓，過去為國民黨中央黨部，在1994年改建前，國民黨原使用「日本赤十字社台灣支部」建物做為中央黨部，自1949年起便無償佔用。

黨產會調查發現，佔地1824坪國有土地，國民黨早年無償佔用逾34年，直到1984年4月，才以每坪300元低價向國有財產局訂約承租，並用不具法人地位的「國民黨中央委員會」名義與官署簽約。

且國民黨無償佔用國產的不當利得不僅未被追討，僅在最後幾年支付象徵性低價租金，憑藉黨國特權完成「強佔、廉租」；1990年6月，中央黨部在未公開標售情形下，國民黨以高銘輝3人名義，用承租人優先購買權申購房地；1994年更不顧社會反對偷拆日本赤十字社建物，後於馬擔任黨主席任內，將中央黨部以23億元售予張榮發基金會。

至於今日舉辦的「台灣與民主的距離」研討會，主辦單位為馬英九基金會及前行政院長江宜樺創立的長風基金會，研討會宣傳文案載明「近年來，蔡政府以轉型正義爲口號，成立東廠清算反對黨；以「打擊假新聞」爲名，破壞獨立機關的自主性．．．今日研討會主旨在喚起社會大眾對台灣民主倒退的警覺」。

對此，南台科大財經法律研究所所長羅承宗今日受訪表示，馬前總統此次挑選自己拍板出賣給張榮發的國民黨舊中央黨部舉辦研討會，饒富歷史深義。

羅承宗批評，這塊原本絕無可能淪為私產的公有超級黄金地皮，國民黨從1949年至1967年間長期無權佔用開始，1967年以違法借用契約為掩護，逐步歷經無償佔用、租用後，進而於1990年以3億7千餘萬元低價買入，2006年再以23億元廉售給張榮發基金會，出場獲利了结。

羅承宗質疑，該交易又牽連到錯綜複雜三中案，與張榮發之間關於北市八德路舊中央日報大樓（今華夏大樓）的20億元交易協議，馬前總統主導上述鉅額不動產交易，可謂最熟悉案情及內情之人，今日刻意以「王者回歸」之姿到舊中央黨部召開盛大研討會，實在勇氣可嘉。

此外，針對舊中央黨部追徵11.3億元，目前全案仍在行政法院緩慢審理，羅承宗表示，針對不當黨產追徵案，綜觀近3年來行政法院若干法官，相繼作出諸多積極捍衛國民黨財產權的法律高見，甚至亦有法官生涯首次提釋憲就是幫國民黨提出。

羅承宗批評，法院審判服務做到如此細緻貼心，令人讚嘆，「凡走過必留下痕跡」，這些涉及黨產追徵案的法院裁判乃至法官，將來都會是學術界研究的絕佳素材。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法