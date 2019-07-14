分析師在中被拘延燒 黃國昌再嗆新黨：是腦袋還良心出問題？

2019-07-14 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣分析師最大群落「上海仟和億公司」疑涉詐欺遭上海警方搜索，多名台灣分析師被逮，本身是「上海仟和億」台柱之一的新黨總統參選人楊世光辯稱，公司是專業證書資格認定的問題，與詐欺犯罪無關，遭時代力量立委黃國昌打臉，嗆因專業證照問題，就可以拘束剝奪人身自由，新黨竟還支持「送中」？

針對「上海仟和億公司」突遭中國當局搜查、拘捕，時力立委黃國昌與新黨總統參選人楊世光槓上，楊世光聲稱，這些分析師都是因為專業證照認定問題而遭搜查，因2014年兩岸服貿協議沒有通過，導致台商在金融服務業、教育培訓等第三產業遇到法律見解上的爭議，要當年擋下服貿的黃國昌站出來，協助這些台籍分析師。

黃國昌昨晚先是在臉書酸，新黨日前譴責香港反送中運動，若新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救？黃國昌再嗆，推別人入火坑；現在自己掉入火坑，開始喊救命？「這也太無恥了吧！」

今早黃國昌再於臉書開砲，他說新黨楊先生聲稱，那些被中共拘留的上海分析師，是因為專業證書資格認定的問題，與詐欺犯罪無關，這種說法連藍營都聽不下去，公開出來打臉，但若新黨所說為真，黃直言：「那真的太可怕了！」

「因為專業證照認定出問題，就可以拘束剝奪人身自由？這到底是什麼可怕的專制極權！」黃國昌怒批，明知中共專制極權如此可怕，還支持「送中」？新黨到底是腦袋出問題、還是良心出問題？

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