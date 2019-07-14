是否脫黨參選？ 郭台銘︰明天正式說明

2019-07-14 10:34

〔記者卓怡君／台北報導〕國民黨總統初選民調進入最後倒數，參選人之一的郭台銘今日一早在台北市文山區掃街，面對媒體詢問民調結果出爐若不如預期，是否會脫黨參選，郭台銘說，這是假設性問題，明天星期一下午有正確狀況後，會有正式說明。

郭台銘是否會脫黨參選是近期熱門話題，並傳出「郭柯配」，對於是否脫黨參選，郭台銘以結果尚未出來為由，不願回答假設性問題，「一切等到明天過後，選舉結果公布後再來看。」

至於合作對象，郭台銘說，首先要認同中華民國台灣，並且可以贏得選舉才是最重要。

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