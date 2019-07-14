分析師在中遭拘新黨求救 黃國昌嗆：不是喜歡被送中，救什麼救？

2019-07-14 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣分析師最大群落「上海仟和億公司」涉詐欺被上海警方搜索，多名台灣分析師被逮捕，本身是「上海仟和億」台柱之一的新黨總統參選人楊世光也證實此事，他呼籲當年擋下服貿的時代力量立委黃國昌站出來，協助這些台籍分析師。對此，黃光昌13日晚間在臉書PO文表示，「奇怪，新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救」？

對於此楊世光要求協助，黃國昌在臉書PO文表示，前一陣子香港人站出來反送中，「新黨不是還譴責香港反送中運動嗎？奇怪，新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救？」黃國昌也說，助紂為虐，推別人入火坑；現在自己掉入火坑，開始喊救命？「這也太無恥了吧」！

據本報先前報導，楊世光表示，10餘位台籍分析師在台灣是合格且有執照的證券、期貨分析師。他說，由於2014年兩岸服貿協議沒有通過，導致台商在金融服務業、教育培訓等第三產業遇到法律見解上的爭議，這些人都是兩岸服貿協議未簽的受害者，因此在對岸執行業務遇到法律見解上的爭議。楊世光還要求擋下服貿的時代力量立委黃國昌與陸委會站出來，在司法與資格認定上協助這些台籍分析師。

不過，對於楊世光的說法，中華大學講座教授杜紫宸在臉書反駁表示，楊世光至少該先讀一讀中國政府在去年二月公布的「惠台31條」的第29條：「在台灣已獲取相應資格的台灣同胞在大陸（中國）申請證券、期貨、基金從業資格時，只需通過大陸（中國）法律法規考試，無需參加專業知識考試」。杜紫宸說，台灣分析師被中國拘捕一事和服貿無關，更與黃國昌無涉。「楊世光，別掰了」！

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