批假消息影響去年選舉 陳建仁：明年一定要支持蔡總統連任

2019-07-13 23:01

〔記者黃建華／高雄報導〕台灣南社今晚舉辦「台灣咱ㄟ心」募款餐會，副總統陳建仁和行政院副院長陳其邁都到場致意，肯定南社成立19年來對台灣民主改革與堅持台灣本土價值的奉獻。陳副總統不諱言，去年高雄市長等選舉受到假消息的影響，民進黨遭逢挫敗，但過去半年大家都對高雄市政的發展很失望，籲請經過這次教訓，明年的總統大選共同團結支持蔡英文總統連任、國會過半，讓民進黨繼續堅持台灣民主改革的腳步。

陳建仁直言，「九二共識、一國兩制都是白賊話！」對於香港「反送中」社會運動，他指出，有人說，今日的香港，就是明日的台灣，如果不想讓台灣步上香港的路，讓台灣維持民主、自由的主體國家，明年一定要支持蔡總統連任。獲在場人士熱烈支持。

南社這場募款餐會，晚間在香蕉碼頭的河邊餐廳舉行，席開數十桌，包括前總統陳水扁、民進黨籍立委李昆澤、許智傑、高雄市議員林智鴻及許多本土派綠營人士應邀出席，氣溫溫馨。

副總統陳建仁與行政院副院長陳其邁先後到場，分別代表蔡英文總統與行政院長蘇貞昌向南社等本土派人士致意，並協助義賣畫作。

行政院副院長陳其邁到場時，主持人陳柏惟幽默戲稱他是「週末則是高雄市長」，肯定陳其邁每逢週末假日就南下關心高雄市政與民瘼。

前總統陳水扁與南社創社社長曾貴海醫師等人同桌，並未上台致詞。

不過，陳其邁致詞時特別稱許陳水扁當總統時堅持的台灣主體意識路線，肯定陳水扁是他心中永遠的總統。

對於南社長期對台灣民主改革與推動台灣本土價值的奉獻，副總統陳建仁和行政院副院長陳其邁都大力推崇與稱許。陳其邁並盛讚南社過去在推動台灣母語的努力，堪稱台灣民主改革過程的燈塔與強而有力的民主堡壘。

對於台灣年輕一代對台灣主體意識的支持，陳其邁更表示要相信年輕人。

而副總統陳建仁致詞時，不諱言對去年陳其邁參選高雄市長落敗，認為是受到假消息的影響，相當可惜，但他指出，民主的可貴就是可以透過選舉方式來修正錯誤，希望大家歷經這個教訓，明年總統大選，務必要團結共同支持蔡總統連任，獲在場南社等出席募款餐會民眾的鼓掌叫好支持。

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