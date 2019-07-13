他包辦多家「中共傳聲筒」王定宇：恐涉7年刑期加罰1億

2019-07-13 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕全文轉貼中國國台辦旗下《中國新聞網》文章的23家台灣網路媒體中，有14家隸屬同一家公司，負責人還曾在上海研討會表態，希望日後在「和平統一」路上，善盡社會責任。立委王定宇表示，該公司負責人除了涉嫌散播假訊息，還可能違反新修訂的國安法，恐面對7年以上刑期、5000萬到1億罰鍰。

涉事的23家台灣網媒中，有18家登記在台中，分別隸屬4間公司，當中的「指動傳播科技有限公司」包辦其中14家網媒。據公民記者林雨蒼在臉書表示，「指動傳播科技有限公司」游姓負責人4月22日還去參加在上海舉辦的首屆「海峽兩岸新媒體產業發展研討會」，並多次前往中國「交流」。

王定宇今（13）日發臉書指出，這23家「紅色應聲蟲」，完全複製中共媒體訊息，製造聲量企圖影響台灣社會秩序，而其中一間公司負責人曾受過中共官方讚賞肯定，不但表達紅色統派立場，王定宇更稱該負責人要用「三人成虎」的方式來影響台灣。

王定宇寫道，如此一來，不只是「散播假訊息」，根據剛修訂的「國安法2-1、2-2、5-1」，不僅將網路納入法律規範範圍，為中共發展組織而影響台灣國家安全或社會秩序者，將面對至少7年以上的刑期、沒入犯罪資產和所得、得併科5000萬到1億罰鍰。

「指動傳播科技有限公司」旗下的《指傳媒》報導，游姓負責人在研討會上說，在「合」的過程中若缺乏善意交流，「有損血脈相連的人民情感」，身為「中國人在台灣的新媒體代表」有決心與歷史必然，帶領新興媒體一同起身交流，盼透過兩岸新媒體合作與交流而成長茁壯，「希望日後在和平統一路上，善盡社會責任！」

據《中國評論通訊社》報導，福建省委宣傳部常務副部長蔡小偉6月6日到「海峽論壇新聞中心」慰問參與「海峽論壇報導」的台灣記者，肯定前來的兩岸媒體在民間交流方面做出巨大貢獻，而游姓負責人也以台灣記者身分到場。

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