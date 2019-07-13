蘇貞昌將下鄉訪中小企業 走訪產業了解廠商困境

2019-07-13 19:49

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌規劃近期將下鄉參訪各縣市中小企業，政府為拼經濟，鼓勵公股銀行貸款給中小企業，蘇揆曾表明未來將以貸款家數納入公股行庫考核指標，蘇貞昌將下鄉了解廠商在貸款後還面臨哪些營運的問題。而「工廠管理輔導法」三讀修正通過後，他也將拜訪農地工廠，了解中高污染工廠若短期內無法改進，政府如何予以協助。

據悉，蘇貞昌已指示相關部會規劃下鄉的具體行程，由於立法院目前休會中，他將利用今年夏天下鄉走訪各縣市，同時也對於政府即將推動的新政策，例如今年8月1日起，六都「準公共幼兒園」政策也將上路，將參訪相關幼兒園，了解新制實施情形。

當前中美貿易戰雖然暫時休兵，但全球經濟成長腳步放緩，不少國人期待蔡政府拼經濟，據悉，拼經濟仍是蘇揆的施政主軸之一。

行政院官員表示，蘇貞昌的下鄉行程，將以產業參訪為主，包括拜訪中小企業，另外，應也會參訪具有特色的新創公司。

「工廠管理輔導法」在6月27日立法院臨時會三讀修正通過後，全台各地違章的農地工廠將可有條件合法化，不過，也有部分中高污染的工廠面臨要遷廠或轉型，據悉，行政院當初是應民進黨立委的請求，替這些中小業者請命，盼讓他們可有條件合法化，安心拼經濟，政院因此提出修法，蘇揆將下鄉了解部分工廠若需要轉型、遷廠等，需要哪方面的協助。

另外，環保署研擬目前排放標準1到4期、800萬輛老舊燃油機車的車主若願意「汰舊換新」，明年起淘汰舊車同時換購電動機車或符合最新環保標準的7期燃油機車時要予以補助，蘇揆也計畫參訪相關機車行，了解民眾及業者對政府相關補助政策的看法。

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