氣噗噗宣布制裁美企！中國官媒嗆聲「拭目以待」

2019-07-13 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）8日發布軍事合約，將對台出售M1A2T戰車與針刺飛彈等軍武，總價22億2356萬美元（約新台幣678億1858萬元）。中國外交部12日表示，將對參與軍售的美國企業實施制裁。官媒央視新聞更在今日預告，中國商務部近期將發布「不可靠實體清單」；同時也點名了5間相關企業，「到底誰會被制裁，不妨拭目以待。」

今日央視新聞的報導點名與此次軍售案有關的美國企業，包括M1A2T戰車主承包商為美國通用動力陸地系統公司，並由阿拉巴馬州安尼斯頓陸軍基地、聯合系統製造中心生產。M88A2裝甲回收車生產商為賓夕法尼亞州的BAE公司。M1070Al重型設備運輸車由美國豪士科集團（Oshkosh Corporation）生產，「刺針」飛彈生產商為美國的大型國防合約商雷神公司。央視表示，「到底誰會被制裁，不妨拭目以待」。

中國外交部昨（12）日發出新聞稿，表示將對參與軍售的美國企業實施制裁。據央視報導，中國商務部發言人高峰日前曾表示，「不可靠實體清單」制度正在履行相關的程式，將於近期發佈。高峰說，「不可靠實體清單」制度僅針對不守市場規則、嚴重損害中國企業正當權益的實體或個人，其他絕大多數合法經營的外資企業完全不必擔心。

對於誰會被列入「不可靠實體清單」？高峰回應，需要綜合以下因素：

一、該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或者其他歧視性措施的行為。

二、該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神。

三、該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害。

四、該實體行為「是否對國家安全構成威脅或者潛在的威脅」。

至於制裁美企原因？中國外交部發言人耿爽表示，美對台軍售嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。

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