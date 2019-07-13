小英台美企業高峰會展幽默 一句話暗嗆中國全場笑開懷！

2019-07-13 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在紐約時間12日上午出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會。隨團出訪的民進黨立委管碧玲表示，蔡總統在高峰會上數度引起全場大笑，她的幽默很有深意，其中一句暗嗆中國的話更讓全場大笑。

蔡總統出席台美企業高峰會表示，鼓勵雙邊投資一向為政府最優先要務。台灣的經商環境自由，凸顯與區域鄰國的不同，也將台灣與美國緊密連結在一起。而管碧玲也在臉書發文透露，「小英總統在今天的高峰會上，數度引起全場大笑，她的幽默很有深意，照片中納斯達克主席Splinter的笑容笑得多麽淋漓盡致！」

管碧玲指出，Splinter之所以會笑得如此開心，是因為蔡總統說了一句：「台灣ICT產品應該比中國的可靠安全！」她也強調，蔡總統可以親自向眾多企業領袖介紹台灣，可以在國際場合創造友善的氣氛，實在令人驕傲！

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