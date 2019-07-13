中國氣炸嗆制裁對台軍售美企 律師諷：買不到還能拒買？

2019-07-13 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前宣布對台軍售逾22億美元，讓中國外交部氣噗噗宣布，將對參與這次售台武器的美國企業實施制裁。對此，律師林智群質疑，美國軍火商有賣什麼武器給中國嗎？明明買不到，還能制裁拒買嗎？

美國國防部8日表示，美國國務院已批准對台灣出售108輛「地表最強戰車」M1A2T艾布蘭戰車、250枚刺針飛彈和相關設備，總價值逾22億美元（約新台幣685億元），並且由國防部正式通知國會。

此舉引發中國不滿，中國外交部發言人耿爽昨天在例行記者會稱，已向美國提出嚴正交涉，並要求美方立即停止對台軍售，停止美台軍事聯繫。隨後更在官網刊登新聞稿宣布，「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美企實施制裁」。

對此，律師林智群在臉書諷刺，根據中國一中原則，台灣屬於中國一部分，武器賣給台灣，就是賣給中國，這有什麼問題？有什麼好制裁美國的？

林智群更酸，說到制裁，美國軍火商有賣什麼武器給中國嗎？F22、F35、阿帕契、海狼級潛艦、航空母艦，哪個中國不想要？哪個中國買得到？「明明買不到，還能制裁拒買嗎？我也不想跟新垣結衣交往啊！」

針對中國揚言制裁美國軍火商，總統蔡英文表示，政府過去這段時間努力強化台灣國防及守護台灣民主，希望能對區域的和平穩定做出貢獻，「這些都是這段期間來我們很努力做的事情，也不需要我們的鄰居這樣說三道四。」

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