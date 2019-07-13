中國僑民紐約抗議蔡總統 他怒：台灣外交關你中共屁事？

2019-07-13 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文11日展開自由民主永續之旅，首站過境美國紐約，下榻的飯店外聚集支持者和親共反對者，雙方隔街互嗆還上演全武行，最後1人被捕、1人送醫。對此，綠委王定宇表示，紐約街頭這場鬧劇，剛好像是中共與台灣的寫照，他也怒嗆中國「台灣外交關你中共屁事」。

蔡總統在美國當地時間11日下午抵達紐約，中國僑民動員在蔡總統下榻飯店抗議並與親台團體發生肢體衝突，造成多人受傷，1人送醫、1人遭警方逮捕。當地時間12日，蔡總統前往哥倫比亞大學出席閉門會談時，也有中國僑民場外拉起抗議布條，更有數十名中僑聚集蔡下塌飯店對面人行道，播放中共國歌。

對此，王定宇在臉書表示，紐約街頭的親共中國人鬧劇，剛好是中共和台灣的最好寫照，「中共指使在美中國人，在紐約街頭抗議蔡英文訪美，如同中國在全世界霸凌打壓台灣。親共中國人毆打民主派，也像是中共在新疆、西藏、香港、法輪功打殺自己中國人。」

王定宇還形容，台灣人在飯店外平和的歡迎小英，就如同「台灣不屬於中國的主流民意」，而美國警方逮捕這些中國人，就像是「印太地區的動態平衡和自由航行行動」。他還酸這些「最愛中國」的中國人都好想有美國綠卡或美國籍，也怒嗆中共，「台灣外交關你中共屁事」。

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