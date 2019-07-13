中國僑民紐約抗議蔡總統 他怒：台灣外交關你中共屁事？

蔡總統在美國紐約過境第二天下午前往哥倫比亞大學出席閉門對談時，場外有中國僑民拉布條喊口號抗議。蔡總統表示，他們事先有一定程度的了解，「這些抗議的人，希望他們也享受一下民主社會的氛圍，但像昨天那樣打人就不好了。」（記者楊淳卉攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文11日展開自由民主永續之旅，首站過境美國紐約，下榻的飯店外聚集支持者和親共反對者，雙方隔街互嗆還上演全武行，最後1人被捕、1人送醫。對此，綠委王定宇表示，紐約街頭這場鬧劇，剛好像是中共與台灣的寫照，他也怒嗆中國「台灣外交關你中共屁事」。
蔡總統在美國當地時間11日下午抵達紐約，中國僑民動員在蔡總統下榻飯店抗議並與親台團體發生肢體衝突，造成多人受傷，1人送醫、1人遭警方逮捕。當地時間12日，蔡總統前往哥倫比亞大學出席閉門會談時，也有中國僑民場外拉起抗議布條，更有數十名中僑聚集蔡下塌飯店對面人行道，播放中共國歌。
對此，王定宇在臉書表示，紐約街頭的親共中國人鬧劇，剛好是中共和台灣的最好寫照，「中共指使在美中國人，在紐約街頭抗議蔡英文訪美，如同中國在全世界霸凌打壓台灣。親共中國人毆打民主派，也像是中共在新疆、西藏、香港、法輪功打殺自己中國人。」
王定宇還形容，台灣人在飯店外平和的歡迎小英，就如同「台灣不屬於中國的主流民意」，而美國警方逮捕這些中國人，就像是「印太地區的動態平衡和自由航行行動」。他還酸這些「最愛中國」的中國人都好想有美國綠卡或美國籍，也怒嗆中共，「台灣外交關你中共屁事」。