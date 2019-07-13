12台灣分析師上海被逮 陸委會證實9名交保、3名拘留

2019-07-13 15:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據《168周報》報導，上海有許多台灣分析師「淘金」，其中《上海仟和億公司》是台灣分析師最大聚落，但驚傳上海警方9日搜索仟和億，並逮捕台灣分析師。陸委會表示，刑事局已向陸方聯繫窗口查證，確有12名台灣分析師遭上海警方逮捕，其中9名已交保候審、3名刑事拘留，至於12人的名單，尚待通報。據了解，媒體報導的12人名單並不正確，有名單中的分析師今天還在台北逛建國花市。

陸委會表示，台灣12位分析師因詐欺罪遭陸方搜捕一事，政府十分重視。刑事局已要求陸方依據兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議通報我方相關資訊，包括刑事居留者姓名、案由及羈押處所等，相關機關將密切追蹤後續情況，並確保我國人應有之權益。

海基會也已經透過上海台商協會，持續了解本案，以利適時提供相關協助。

陸委會呼籲中國大陸，任何涉及台灣人民人身安全與自由案件，都應審慎優先處理，並踐行公開、透明之正當法律程序，確實履行兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議之人身安全通報等規定，保障我方人員在陸之司法權益，並為相關人員家屬赴陸探視提供便利。

陸委會強調，赴中國大陸擔任分析師並不違反我方的規定，但政府提醒赴陸發展國人，中國大陸的法律規範與司法制度，與台灣或者國際民主體制有非常大的不同，在陸生活及發展，應謹慎注意人身安全等風險。（15:51更新）

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