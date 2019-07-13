中國僑民紐約抗議蔡英文 「五毛走路工」價碼曝光！

2019-07-13 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在美國紐約過境第2天下午前往哥倫比亞大學，與哥倫比亞大學教授及相關領域學生閉門對談，場外有多名中國僑民拉布條喊口號抗議。據維安消息指出，這些來抗議的人每日可領200美元（約新台幣6000元）的動員費用。

蔡總統在當地時間11日下午抵達紐約，中國僑民動員在蔡總統下榻飯店抗議並與支持者發生肢體衝突，造成多人受傷，1人送醫、1人遭到警方逮捕。當地時間12日，蔡總統前往哥倫比亞大學出席閉門會談時，也有中國僑民場外拉起「不准蔡英文破壞中美關係」布條，高喊「打倒蔡英文」、「台灣是中國的一部分」，更有數十名中僑聚集蔡下塌飯店對面人行道，播放中華人民共和國國歌。

對於場外中國僑民的抗議，蔡總統表示，他們事先有一定程度的了解，「這些抗議的人，希望他們也享受一下民主社會的氛圍，但像昨天那樣打人就不好了。」蔡總統也在臉書上說，「我不會被打倒，就像台灣的民主和自由，可能被挑戰，不會被打倒。」

《ETtoday》報導，蔡總統原本預計在哥倫比亞大學接受隨團記者訪問，但由於維安因素臨時更改受訪地點。另外，據維安消息指出，這些來抗議的人隨然人數不多，約為十幾人的小團體，每日可領200美元（約新台幣6000元）的動員費用。

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