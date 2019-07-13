不甩中國嗆制裁 美眾院通過「國防授權法」力挺對台軍售

2019-07-13 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人耿爽昨在例行記者會稱，已向美國提出嚴正交涉，並要求美方立即停止對台軍售，停止美台軍事聯繫。美國聯邦眾議院在美東時間12日表決通過2020財政年度國防授權法（NDAA），建議美國持續支持對台軍售，維持台灣自我防衛能力，並推動美台高階國防官員與軍事將領交流。

綜合媒體報導，眾議院以220票贊成對197票反對通過眾院版本的2020財政年度NDAA，外來將會公布調整後版本的內容。參議院版本的NDAA已經在上月底通過，等待兩院協商推出共同版本，再經兩院院會表決通過後送至白宮，由總統簽署後始得生效。

根據6月19日的法案版本，眾院意見指出，「台灣關係法」與「六項保證」均為美台關係的基石，美國應繼續強化與台灣的國防安全合作，支持台灣發展所需的能力、現成的與現代化的國防力量，以維持足夠的自我防衛能力。美國應繼續支持台灣透過美國的對外軍售、直接商業銷售與產業合作，獲取適當的防禦性武器，特別在非對稱戰爭、訊息共享、防空和海上能力。美國應繼續努力確保透過及時審查與回應台灣國防需求，提高美國對台軍售的可預測性。

另外，國會也建議，國防部長應與國務卿協商，推動強化台灣安全的交流與合作政策，包括依據「台灣旅行法」推動高階國防官員與軍事將領交流。

上月底參院通過的版本還提到，建議國防部長，作為年度「太平洋夥伴關係」任務的一部分，台灣醫療船應參與與美國相關演習，以便改善災害應對規劃和準備。國防部長應讓美國軍艦繼續定期通過台灣海峽，並鼓勵盟國和夥伴進行這種過境方式，以表明美國及其盟國和夥伴在國際法允許的任何地方飛行、航行和運行承諾。

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