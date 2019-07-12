阿米塔吉談蔡總統過境：美國盡其所能向台灣表示尊重

2019-07-12 23:49

〔特派記者楊淳卉、記者呂伊萱／綜合報導〕總統蔡英文過境美國紐約第2天，上午與美國前副國務卿阿米塔吉早餐會。阿米塔吉會後受訪時說，他認為蔡總統此次過境所獲待遇比以往好上許多，這代表的意義與重要性則在於，「美國透過對待總統的方式，盡其所能地向台灣領導人與台灣人民表示尊重」。

蔡總統與阿米塔吉於美東時間12日上午舉行早餐會。阿米塔吉會後接受媒體訪問時透露，他和蔡總統談及香港情形、最近的軍售案，雙方也對推動自貿協議興趣濃厚，「台灣可是我們的第11大貿易夥伴呢，這是正確且合適的」。

阿米塔吉6月造訪台灣時曾談及台灣人民自主決定未來的重要，此次也再次表達說，他認為在台灣現在最重要的事情，是台灣人民可以在沒有任何外來干涉的情況下，自由地選擇、決定誰領導國家。

媒體問及中國外交部聲稱將對參與對台軍售的美國企業施以制裁一事？阿米塔吉回答說，中國制裁美國企業的問題已經存在多年；他注意到北京最初反應相對溫和，但第二天卻轉向嚴苛，「讓我們看看他們接下來怎麼做吧，然後再決定下一步，畢竟美國也對許多中國企業開鍘和關稅措施」。

阿米塔吉也補充一件他認為值得注意的事說，在大阪G20後，台灣對美出口增長了18％，「我認為情勢對台灣而言是非常好的」。

對於蔡總統此次過境紐約的意義為何？阿米塔吉闡釋時直言，蔡總統在任期間曾多次到訪美國，「我認為每一次，美國都不遺餘力地使到訪變得特別」，例如上次蔡總統到了休斯頓的NASA，進行了精彩的訪問，這次則將結束在科羅拉多州的丹佛。

阿米塔吉回答媒體提問時更直言肯定，蔡總統此行所獲待遇比歷任總統好上許多，例如在訪問前的軍購案和增加出口，以及國會議員賈德納與總統的友好互動。阿米塔吉強調，他認為台灣人民應該了解的意義與重要性在於，「美國透過對待總統的方式，盡其所能地向台灣領導人與台灣人民表示尊重」。

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