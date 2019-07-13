多段影片曝光！小英過境紐約 飯店外中國五毛大崩潰

2019-07-13 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文12日抵達美國紐約，下榻飯店外聚集大批中國團體在街道上舉布條抗議，甚至還與愛台人士發生衝突，目前多段影片在網路上瘋傳，不少台灣網友指出，「看到中國五毛崩潰就放心了」。

在臉書、YouTube廣傳的4段影片中能見，蔡總統車隊到達下榻飯店時，場外聚集大批親中團體，畫面拍攝到中國福建同鄉會成員，也有福州十邑同鄉會，綠黨更透露，甚至可能有「中國和平統一促進會」加入抗議陣容，該組織有中國官方背景，替中國政府動員對到訪紐約的小英總統嗆聲。

影片還拍到親中分子當眾追打愛台人士，出拳痛毆與出腳猛踹，美國警方立刻上前制伏一名身穿白衣的鬧事男子，將他雙手反銬，帶上警車，與他的夥伴隔離，並且立刻透過無線電通報現場情況，但紐約警方事後並未針對逮捕事件多做說明。

桃園市議員王浩宇對此評論：「蔡英文史上最大外交突破，中共當然是很不開心，大量中共社團包圍蔡英文抗議，最後慘遭帶走」；更有臉書社團「爆政公社」網友怒嗆，「中國人在哪個國家都會暴動，唯獨在自己中國乖的跟狗一樣」、「一群腦包，喊著愛中國卻住美國的」、「看拿五星旗喊打倒蔡英文，我就放心了！代表蔡英文又做對了」、「丟臉，丟臉，真丟臉」。

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