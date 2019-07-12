出席初選民調公布記者會？ 僅韓國瑜、張亞中回覆同意

2019-07-12 21:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選民調結果將於15日上午正式揭曉，由於近來有人可能脫黨參選傳聞不斷，國民黨主席吳敦義今天下午指示組發會通知韓國瑜、郭台銘、張亞中、朱立倫、周錫瑋等5位總統參選人，共同出席當天的民調公布記者會，藉此展現運動家精神及黨內團結。據了解，截至今晚，韓國瑜、張亞中已經回覆確定出席，至於郭台銘、朱立倫、周錫瑋3人動向未明。

國民黨初選民調作業將於14日晚間結束，5家受委託的民調公司將各自完成至少3000份的有效樣本，7天調查期間，每日的民調原始資料磁碟都要複製成3份，分別由民調執行小組、中央黨部及民調機構保存，14日晚上結束調查後，全數原始資料檔將合併彌封，15日上午8點統一在國民黨中央黨部12樓進行資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業，全程將以網路直播方式處理，以昭公信。

組發會主委李哲華今天下午向層峰報告當天進行流程，原本當天只有各參選人陣營代表到場見證，但吳敦義認為，5位總統參選人都應該到場才對；組發會下午通知各陣營，邀請5位參選人當天上午11點前先到3樓主席會客室等待，隨後共同出席在11點舉行的民調公布記者會。

黨內人士指出，吳敦義的用意就是希望初選結束，大家要有運動家的精神，共同展現藍營團結氛圍，一致支持最後出線的人。

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