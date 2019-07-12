台生赴中交換遭舉報「台獨」 陸委會：中國學校非安心學習環境

2019-07-12 18:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕繼台商、藝人紛紛遭舉報為「台獨」後，現在連台灣學生也受害！中國武漢大學錄取的台籍交換研究生柯筌耀，遭中國網友舉報他曾多次發表「精日」、「台獨」言論。武大昨稱，「學校正核實柯筌耀社交媒體言論情況」。陸委會表示，中共政治打壓的對象擴及台生，思想審查的手已伸進兩岸學生交流，中國學校不是台生可安心學習的環境。

柯筌耀才剛取得台師大體育碩士學位，目前人還在台灣。武大錄取通知書指出，根據兩校學生交換協議，經台師大推薦及武大審核同意，柯筌耀獲錄取一學期的交換學習。不過，台師大昨表示，柯筌耀已向校方表達不去武大決定，校方表示尊重，對於此次有多少台生參與交換計畫，則拒絕透露。

帳號「台灣傻事」的中國網友刻意「翻牆」起底柯筌耀的網路言論，中國官媒「人民日報」海外網報導，「台灣傻事」向武大表示，柯筌耀不認同「九二共識」，自認日本為祖國，希望日本統一台灣，該生不適合到中國做交換學生。

武漢大學回應稱，「學校正核實柯筌耀社交媒體言論情況」，將根據調查結果，依法依規進行處置，並稱「我們歡迎所有支持認同一個中國原則的台灣同胞、海外華人華僑和國際友人來武漢大學交流學習」。

對此，陸委會表示， 中共集權專制，抗拒民主改革，長期打壓不同意見，一直以來都有台灣民眾遭中方扣上「台獨」標籤並封殺的個案，現在中共更將政治打壓的對象擴及台灣學生，以特定政治意識形態，進行文革獵巫式審查我青年學生相關言行，證明中共思想審查的手已伸進兩岸學生交流，中國學校已淪為中共落實「黨」意識型態的紅衛兵，不是台灣青年學生可以安心學習的環境。

陸委會強調，中方近期為加強社會穩定，擴大政治及思想管控力度，發布多項強化落實「黨的教育方針」的教育政策，中國的校園泛政治化情形相當嚴重，學校師生個人權益自由均需服膺於「黨」。陸委會提醒台青應認清中方提供赴中就學優惠措施的政治意圖，以及潛藏之風險危機，保障自身權益。

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