中市推「眾開講」、「提點子」平台 提供市民參與公共政策

2019-07-12 21:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府12日推出公共政策網路參與平台，研考會主委曾能汀表示，「眾開講」開放民眾討論市府規劃推動的政策議題，「提點子」則由民眾主動提出公共政策，60日內獲1500份市民附議即可成案，由權責局處正式具體回應，落實參與式民主。

曾能汀在記者會指出，為廣納民意設置「眾開講」討論平台，由市府拋出近期正規劃推動的政策議題，開放民眾留言，並投票「支持」或「反對」，讓市府重大政策符合民意趨向。

他也說，「提點子」則開放市民主動針對公共政策提供創新想法或建言，提案經過檢核後，若在60日內取得1500份市民附議正式成案，主管局處應對提議參採與否做出具體回應。必要時，市府邀上述相關單位、提案人及附議人參與討論；未成案也可視需要納入評估。

研考會舉例說明，現正提出「地方創生事業提案審視及排序審核標準」議題，未來將作為地方創生事業提案的審視依據，歡迎民眾在8月5日前至「眾開講」發表意見；市府各局處後續也會將重大政策、社會關注議題，置於參與平台徵集民眾意見。

研考會表示，請利用Facebook、Google及Yahoo等多元帳戶登入，經手機及電子郵件雙重認證後，即可針對市府業務範圍內的公共政策進行提議、發表意見。參與平台將公開提議者（暱稱）、檢核過程、參與附議者帳號（暱稱）及權責機關回應等資料，開放外界查詢。

此外，為保持行政中立，遇有全國性選舉或公民投票，在全國性選舉或公民投票的投票當日前60日內，參與平台將暫停提議及附議功能。

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