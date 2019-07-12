抓「高捷少女」頭撞3下惹議 韓國瑜：只是表達親切

2019-07-12 17:24

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜於「76高雄觀光日」期間，一時興奮，抓起高捷吉祥物「高捷少女」和自己頭互撞3下；韓國瑜表示，「只是表達親切。」

「高捷少女」於觀光日期間現身中央公園咖啡廳，陪韓國瑜、立委黃昭順及觀光局長潘恒旭等人喝咖啡，韓國瑜到場後，先起身與「高捷少女」握手，接著抓頭對撞3下。

韓國瑜今天出席「中華職棒30週年特展-無人出局 高雄場」開幕式，被問到此事時表示，不曉得撞頭會有這個（影響），不曉得會這樣，只是表達親切，並強調以後盡量用握手代替。

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