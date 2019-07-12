韓國瑜出線大勢底定？ 藍委辦公室電話接不完

2019-07-12 15:50

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選電話民調正如火如荼進行，外部民調、名嘴都預測高雄市長韓國瑜大幅領先，傳言引發藍營支持者焦慮，本週不少國民黨立委辦公室湧入電話，「絕對不能讓韓國瑜選」；有黨籍立委感嘆，韓國瑜勝出後，韓粉勢必聲勢更高漲，恐排擠到中間選民，對國民黨選情不是好事。

國民黨8至14日舉行初選電話民調，採全市內電話，預計下週一公布結果；除了死忠「韓粉」發動顧電話，也盛傳綠營支持者發動「有瑜吃魚、沒瑜吃菜」，外部民調更預測韓國瑜將大幅領先逾10%。

不少國民黨立委辦公室這週又開始天天接到國民黨支持者電話，不斷請託立委想辦法幫忙，「千萬不要派韓國瑜出來選」、「他真的不行」、「提名韓國瑜，民進黨就穩贏了」等語，立委助理也只能盡力安撫，請支持者尊重電話民調機制。

不具名立委表示，韓國瑜現在只有死忠「韓粉」基本盤，這群「韓粉」又常常氣焰過盛、言論激進，引發國民黨既有的知識、經濟選民反感，連帶無法認同韓國瑜，很可能這些票都會跑掉，立委選情要怎麼打？

不過，力挺韓國瑜的國民黨立委陳學聖、沈智慧都表示，辦公室沒接過這種電話。陳學聖表示，支持者各擁其主很正常，但這次民調非常公正，大家必須尊重結果，主事者也要有胸襟氣度，讓大家團結，他也強調，韓國瑜若出線，一定會往中間路線走，「單靠韓粉怎麼當選」，也會補強國政團隊。

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