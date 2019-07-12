奧斯陸論壇9/13台北登場 聚焦資訊戰、網路安全議題

2019-07-12 15:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（OFF）訂於9月13日二度來台，將聚焦資訊戰、網路安全及變性人權等議題。人權基金會策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）表示，隨著香港的抗議遊行，台灣即將舉行總統大選，以及在亞洲中國、泰國及越南與日俱增的威權主義，「現在是時候團結起來支持該地區的民主人權」。

去年首度移師台灣舉辦的「奧斯陸自由論壇」，宣布今年將二度來台。主辦單位人權基金會策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）透過新聞稿表示，連續在台舉行論壇很重要，因民主、自由與人權持續是亞洲區域的重要議題。而隨著香港的抗議遊行、台灣即將舉行總統大選、以及在亞洲中國、泰國及越南與日俱增的威權主義，「現在是時候團結起來支持該地區的民主人權」。

論壇今年聚焦三大主軸，包括資訊戰影響民主選舉、網路科技安全及變性人權議題。目前預定邀請講者包括香港知名民主社運歌手何韻詩、曾任北韓外交官的脫北者太永浩、資訊戰專家馬克烏、肯亞變性人權益社運者麼布瓜（Audrey Mbugua）、泰國教育改革者秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal）與普立茲獎緬甸克欽族記者突珊（Esther Htusan）等人。

論壇為一全天活動，參加者需先報名，除演講外，另規劃相關議題互動展覽、座談、音樂藝術表演及社交交流等活動。主辦單位人權基金會表示，希望透過活動，凝聚亞洲區民主人權倡議社群，同時促進地區與國際維權人士的對話，讓世界成為更和平、更繁榮、也更自由的地方。

「奧斯陸自由論壇」由美國人權基金會於2009年創辦，今年將邁入第11屆，為國際民主人權盛事，在挪威政府的支持下，長年於諾貝爾和平獎主辦城市奧斯陸舉行主活動，也到紐約、墨西哥、約翰尼斯堡等地舉辦子活動，在亞洲則選擇在台灣台北市舉辦。人權基金會說，台北是挪威首站後的下一站，反映主辦單位對於台灣作為地區領袖角色的重視。

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