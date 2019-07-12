都是媽祖託夢！郭台銘到彰化 明將訪台灣玻璃廟

2019-07-12 13:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕都是媽祖託夢！彰濱工業區台灣玻璃館董事長林肇睢，7年多前因為媽祖託夢而蓋成全世界獨一無二的台灣玻璃廟（又稱「護聖宮」），7年後鴻海集團創辦人郭台銘也以媽祖託夢為由棄商從政，參加國民黨總統初選，1個蓋廟、1個選總統，郭台銘把他加入國民黨黨內初選以來第1次來彰化造勢，獻給護聖宮，明天（13日）下午將參拜媽祖。

主祀媽祖的護聖宮，是由生產玻璃起家的台明將公司，結合傳統玻璃產業和環保科技建蓋而成，整座廟的建築包含傳統神像、神轎、媽祖船都以玻璃打造，展露台灣玻璃工藝之美。

林肇睢先後擔任鹿港天后宮、鹿港護安宮主委，是虔誠的媽祖信徒，當年他說過，蓋廟要感謝媽祖託夢，如今，這座廟自2012年舉行入火安座大典至今，越來越多的觀光客慕名而來，香火日益興盛，就連大選期間也是各政黨政治人物常來造訪的地方，政治人物加持，廟因而被冠上「民主聖地」的美譽。

近年來，包括總統蔡英文、國民黨主席吳敦義選舉期間都造訪過，前新北市長朱立倫去年也來過，今年前行政院長賴清德也來，上週才造訪過的台北市長柯文哲，今年2度參拜，明天，郭台銘的彰化關懷民情之旅，也把玻璃廟納入，一來參拜媽祖，同時參訪玻璃博物館的黃金隧道、海底世界，也將和產業界代表座談，停留時間預計1個小時。

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