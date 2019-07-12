馬英九無罪理由看這裡 「非共犯」、「無職務」兩大關鍵

2019-07-12 12:12

〔記者黃捷／台北報導〕前總統馬英九洩密案，高院更一審今判無罪定讞。判決認定馬英九是「被動」接受黃世銘口頭轉知關說案，並無指揮、教唆洩密，且馬將訊息轉知幕僚，與黃的洩密行為是兩件事，不可同視，馬並非黃的「共犯」，且在「五分立」架構下，馬也無職務行為，因此判決無罪，全案定讞。

判決指出，馬英九被起訴的事實有兩件，第一是2013年8月31日晚間，黃世銘赴馬英九寓所口頭報告王金平涉關說案，待黃離開後，馬再找來江宜樺羅智強討論，涉嫌洩密；第二是同年9月4日馬找黃向江報告關說案，另涉嫌教唆洩密。

第一部分，合議庭認為馬英九將關說案轉述江宜樺、羅智強，與黃世銘向馬報告「是兩件事情」，兩者身分、職權、立場、晤面時間、對象、對話內容均不同，不可等同視，應分別調查。

黃世銘在本案中，已被依3次違反通訊保障及監察法，分別判刑6月、5月、6月徒刑，應執行1年3月，得易科罰金確定，該判決並未認定馬英九是共犯，且綜觀全案卷證，檢察官未能舉證馬有事前操控、指揮，馬身為總統，在五權分立架構下，不具通保法的犯罪主體身分，既然沒有職務行為，也無共犯關係，遂認定此部分無罪。

第二部分，合議庭認定黃世銘於9月1日發現關說案的「專案報告一」有多一份，而自行決定提供給江宜樺，並非受到馬英九指使，檢察官所舉證據不能證明馬教唆犯做，此部分也判無罪。

判決指出，雖然台北地院一審判決認為馬英九確有洩密情事，但為行使「院際調解權」、有「阻卻違法」事由，與更一審認定有所不同，但判決無罪結果相同，因此不撤銷原判，直接駁回上訴。

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