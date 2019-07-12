時力反親中不挺「兩岸一家親」 柯文哲：我不算親中

2019-07-12 11:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕時代力量2020總統大選是否與台北市長柯文哲合作，黨主席邱顯智表態時力不支持柯的「兩岸一家親」論述、不支持主張「兩岸一家親」的候選人，呼籲柯更具體說明自己的兩岸政策。對此，柯文哲今早受訪時說，他不算親中，並強調在中美的壓力之下，台灣維持平衡才是最佳戰略。

柯文哲今早無公開行程，在市府大樓11樓接受媒體聯訪。媒體問到正在訪美的邱顯智昨跨海表示時力不支持主張兩岸一家親的候選人，將祭黨紀約束黨員，柯文哲先是說，再講吧，接著反問記者「他（指邱顯智）有出來講嗎？」記者補充說有，柯卻一副不置信的說，他（指邱顯智）不會這樣亂講，他還是說會內部討論吧。

媒體再補充說邱顯智已表態不挺親中候選人，此時柯文哲說，「我不算親中」，但媒體指邱顯智質疑柯的兩岸立場不清楚，對此柯文哲說，在中美這麼大壓力下，其實台灣維持平衡才是最佳戰略。

柯文哲說，美日中他實際走一遍，其實證明一件事情，「我們可以跟三方都可以溝通、都可以被接受，然後都可以被信任，這證明都是可以的」，當然在都可以溝通、可以被信任、都可以合作、都可以被接受的條件之下，怎麼做是另外一件事情，不過至少證明這是可能的，已經可以的。

柯認為，台灣本來就是一個小小的地方，不可能說完全以小博大這也很困難，所以有時候在思考，不管是新加坡或日本都可以給很多啟示，夾在中美之間，他發現日本壓力比我們還大，「因為他（指日本）size比我們大，比我們小就新加坡」，所以看看日本怎麼做、新加坡怎麼做，再想想看台灣要怎麼做。

柯文哲強調，所以藍綠各押一邊，他覺得如果用日本、新加坡當參考點來看，目前極端主張都不見得是最好的。

媒體再問友中、親中的差異，柯文哲對此說，友中就保持微笑，親中他也不曉得裡面在做什麼，但他認為反共不一定要反中、反中不一定要嗆中，大小聲也沒有好處，該做的事情做，何必在言語上大聲小聲，該做的事情、該準備的還是要做，每天逞口舌之快沒意義。

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