台灣不會屈服恫嚇！蔡英文感謝友邦發聲

2019-07-12 08:51

〔特派記者楊淳卉／隨行報導〕總統蔡英文於美東時間11日於我駐紐約辦事處出席「友邦駐聯合國常代酒會」。蔡總統以英文致詞感謝友邦不斷在各種重要國際場域為台灣發聲，她並說，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定台灣邁向國際社會的決心，台灣的2300萬人民本就有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾。

蔡英文總統11日展開「自由民主永續之旅」出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，去程過境美國紐約，返程過境美國丹佛市。蔡總統於美東時間11日下午抵紐約後的第一個公開行程是出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。

蔡總統致詞表示，感謝各位蒞臨，也感謝大家熱烈歡迎他們來到紐約。雖然在台灣已經見過許多次，但是，能在「自由民主永續之旅」途中見到老朋友和新朋友，相當開心。此次出訪，將前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞。

蔡總統表示，友邦是台灣通往世界重要關鍵的通道。「你們努力擴大了台灣人民的音量，使得全世界都聽見了我們的渴望。」她很高興有機會走訪世界各地的友邦，促進邦誼，也和大家一起努力來實現聯合國的「永續發展目標」。台灣雖然不大，卻是國際社會中不可取代的一員。「我們可以為全世界的人道救援、醫療援助及防疫等，做出更多貢獻。」

蔡總統表示，她要很清楚的再說一次，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇。所有困難都只會更加堅定邁向國際社會的決心。台灣的2300萬人民本就有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾。她要代表中華民國台灣政府及人民，感謝友邦，不斷在各種重要國際場域為台灣發聲。

蔡總統表示，台灣為國際社會貢獻的意願，因為友邦的支持讓更多世人明白，也讓更多理念相近的國家站出來相挺台灣。希望今年9月能再看到各位繼續在聯合國力挺台灣。」

蔡總統表示，「台灣已經準備好、有意願、也有能力為全世界做出更多貢獻，讓我們一起落實聯合國的永續發展目標，打造我們想要的世界，迎向我們需要的未來。」

此次出席歡迎酒會的友邦駐聯合國常任代表，包括諾魯常任代表H.E. Amb. Marlene Moses、宏都拉斯H.E. Amb. Mary Elizabeth Flores、貝里斯H.E. Amb. Lois Michele Young、聖文森H.E Amb. Inga Rhonda King、聖克里斯多福H.E. Amb. Sam Terence Condor、馬紹爾群島H.E. Amb. Amatlain Elizabeth Kabua、瓜地馬拉H.E. Amb. Jorge Skinner-Klée、索羅門群島H.E. Amb. Robert Sisilo、聖露西亞H.E. Amb. Cosmos Richardson、帛琉H.E. Amb. Ngedikes Olai Uludong、巴拉圭H.E. Amb. Julio César Arriola Ramirez、史瓦帝尼H.E. Amb. Melusi Martin Masuku、吐瓦魯H.E. Amb. Samuelu Laloniu、吉里巴斯H.E. Amb. Teburoro Tito、尼加拉瓜H.E. Amb. Jaime Hermida Castillo、海地H.E. Amb. Patrick Saint-Hilaire，以及教廷常任觀察員Archbishop Bernardito C. Auza

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