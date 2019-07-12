韓國瑜心裡從沒台灣！他喊話：護台才有望保住ROC

2019-07-12 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局（DCSA）與國務院批准對台軍售，總價22億美元，約新台幣682.4億元，販售包括M1A2T戰車與刺針飛彈等軍武；基進黨發言人陳柏惟對此表示，從美方對台的種種舉動可見，「保護中華民國，並不能夠保護台灣」，台灣人民必須保護台灣才有機會保護中華民國。

陳柏惟11日深夜在臉書指出，從《美國保證法》、AIT新館成立、《台灣旅遊法》、軍售案等等，足以了解國際間明顯的趨勢，「我想呼籲台灣人民，保護台灣，你才有機會保護中華民國，但保護中華民國，並不能夠保護台灣」，如果中華民國被中共併吞，保證僅會成為歷史課本上的文字且從此滅亡。

陳柏惟說，中國是一個被觸怒就毫無誠信的國家，與中方簽任何協議，「可能隨便一場會議，就可以推翻曾經的承諾，中國的特色就是毫無信任基礎，也從不重視條款諾言」，自己完全無法了解為何許多政治人物「企圖委屈台灣人民，去鑽矮化過的狗門，去簽紙糊的條款，去簽必然被撕毀的協議。」

陳柏惟提到，再說到也很喜歡毀約，馬上要背離高雄的韓國瑜市長。他的心思全花在鬥爭，而不是如何保護台灣。他嘴巴講的歷史，並不是正視歷史，而是扭曲過後，用來抹黑與批鬥的工具，演戲才是他的本業。台灣從沒在韓國瑜心裡，他追求的是百花金雞獎的影帝。

陳柏惟認為，所謂的「德行」就是，願意犧牲短期的利益，換取長期的利益；犧牲個人的利益，換取全體的利益；犧牲小我的利益，來完成台灣的利益。現在在國民黨身上，完全看不到德行的存在。當我們在討論，如何以國際民主連線防禦中國，而國民黨卻是專注於如何鬆懈國防，專注於如何鬆動台灣的門戶。

陳柏惟臉書全文

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