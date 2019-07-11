韓王結盟？韓國瑜、王金平再度同框 公道伯這麼說…

2019-07-11 20:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立法院長王金平與高雄市長韓國瑜今晚再度同框，出席高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，雙方互動頻繁，還約了下次再見面、喝點小酒。

王金平原本預定今晚6點半，抵達林皇宮的餐會場地，韓國瑜則預定7點抵達。大批媒體在3樓等候，遲遲不見王金平出現，直到晚間7點，3樓電梯打開，王金平與韓國瑜一起緩緩走出。

對此，王金平幕僚解釋，因為塞車，王金平晚了半小時才抵達，剛好韓國瑜市長快7點時已抵達會場，因此在1樓等了王金平2、3分鐘，一起上樓。

兩人隨後坐上主桌，互動聊天相當自然，韓國瑜講話時，王金平一度拿出隨身的記事本寫字。

王金平致詞完先行離去，並接受媒體聯訪，媒體問他說，與韓國瑜一起進來，是不是有韓王結盟的可能性？王金平四兩撥千金地說：「他（指韓國瑜）知道我要來，他在樓下等我」，至於雙方有聊什麼嗎？王金平說，「隨便聊，什麼事都可以聊。」

針對王金平曾拿出記事本寫字，媒體好奇是寫什麼？王金平坦言，「我們另外有約會，會再見面啊！大家喝一點小酒」。

媒體又追問，雙方是否有合作的可能性？王金平則說，「今天不談這個！」他今天來參加餐會，因為他是全國義消總會的總會長，打火兄弟本來就是一家人。

由於王金平之前說過郭董是他的打火兄弟，媒體詢問，今天會幫郭董拉票嗎？王金平趕忙說，「沒有啊，我從頭到尾都沒談到選舉的事。」

媒體又問王金平，會繼續選嗎？王金平則回說，「以後再說吧！」

韓國瑜則向義消們敬酒，晚了王金平20多分鐘離去，並未接受訪問。

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