郭台銘稱政見有媽祖背書 王定宇酸：已跳過票難怪常託夢

2019-07-11 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選競爭激烈，電話民調也於本月8日正式啟動。參選人之一的郭台銘日前走訪苗栗時，承諾若當選總統，要在苗栗成立研究型醫院、設置科學園區，更說若跳票，媽祖就會每個晚上來找他！對此，民進黨立委王定宇今天就在臉書上搬出過去郭台銘對苗栗的跳票史，揶揄其實已跳票過一次！

郭台銘本月9日參訪苗栗時，向鄉親表示，若當選總統，將會在苗栗成立結合大數據以及醫療半導體技術的研究型醫院、並協助科學園區設置、開發，透過工業帶動住宅區進而發展商業區，打造竹苗科技經濟圈。郭台銘更表示，他已經在媽祖面前答應了，要是承諾跳票，大家自不用找他，因為媽祖每晚都會找上門！

對此，王定宇今天在臉書上表示，2010年時任鴻海集團董事長的郭台銘就已經承諾苗栗要投資百億設置太陽能電池及模組廠，至今還未兌現，本應在苗栗的太陽能模組廠反而在2012年轉往中國崑山設置，今年郭台銘為了選總統又開支票，還說若跳票媽祖就會來找他。

讓王定宇不禁調侃道，難怪郭台銘老是說媽祖託夢，原來是因為太多跳票史了？「九年多來，搞不好是媽祖每晚都派天兵天將，來修理這個不守信用的大富豪！」

網友紛紛表示，「有韓國瑜的影子，但影子歸影子還是輸本尊」、「他都沒有發覺他承諾很多事，好像都不了了之嗎？」、「台灣最不缺的就是愛開芭樂票的政客」、「相信有鬼也不相信他的話」。

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