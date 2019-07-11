韓粉看清楚！王浩宇、王皓宇同框了 兩人竟同年同月生

2019-07-11 18:16

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園市議員王浩宇屢次槓上高雄市長韓國瑜的支持者，被韓粉視為眼中釘。不過，韓粉對於王浩宇的怒火，意外延燒到名字跟王浩宇很像的民視主播王皓宇，王浩宇、王皓宇今天下午首次面對面見面，還透過直播提醒韓粉別搞錯，老花眼鏡很重要，不要將「皓宇認錯成浩宇」、傻傻分不清楚，也請韓粉們自治與體諒，如果老花眼鏡度數不足，要趕快去重配眼鏡！

原來，身兼記者的王皓宇從今年3月起受到韓粉騷擾的困擾，一直被當作桃園市議員王浩宇，有「疑似韓粉」和國民黨支持者透過臉書私訊謾罵他，有時還被騷擾到三更半夜，不勝其擾的王皓宇還更改臉書簡介強調「我不是議員，我是記者，新聞系混了五年，傳播研究所拖了3年，新聞工作第6年，目前社會線菜鳥記者一枚，以上」。

為此，王浩宇、王皓宇今天下午安排見面了，暢談如何對韓粉「愛與包容」，有趣的是，王浩宇、王皓宇都是1988年10月生，而且都帶著黑框眼鏡，王浩宇除了呼籲韓粉們，老花眼鏡很重要，不要將皓宇認錯成浩宇，也請韓粉們自治與體諒，還建議王晧宇如果那天他不想選桃園市議員，王皓宇只要改個名字，就可以在中壢參選。

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