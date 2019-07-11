被黑？韓國瑜否認自比唐三藏 陳柏惟重砲抨擊！

2019-07-11 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前幾天接受媒體專訪，講起最近時常想到《西遊記》，並解釋為何妖魔鬼怪都想吃唐僧肉，報導中描述韓國瑜稱「像唐三藏，人人都想咬一口」，電視畫面在網路瘋傳，今韓國瑜出面否認說過那樣的話；基進黨發言人陳柏惟對此說：「市長，及早發現及早治療好嗎？」

《中天新聞》政論節目「新聞深喉嚨」8、9兩日播出韓國瑜專訪，韓國瑜對主持人王又正說：「你知道唐三藏的了不起在哪裡？玄奘法師的偉大之處在哪你知道嗎？他九世元陽，就是他投胎，這一世，沒有交過女朋友，沒有結婚，完全是童子，連續投胎九世都是童身，又正你結婚了嘛，你能不能維持九天的元陽？」專訪播出時，畫面下方標題字幕顯示「韓專訪引經據典，自比『唐三藏』人人想咬一口」。

「誰說的？我沒這樣說？」韓國瑜今（11）日出面否認，他說，玄奘法師在佛教地位相當高，「我有說我像唐三藏嗎」？為什麼他沒講的話又往他嘴巴塞，他只是跟節目主持人說，他想到小時候看了西遊記，突然想到唐三藏這一段，他並沒有說自己是唐三藏。

基進黨發言人陳柏惟對此指出：「我曾經以為他壞，這一定是說謊，我後來以為他笨，這只是忘記了，現在知道，原來一切都是斷片，市長，及早發現及早治療好嗎？」陳認為，韓國瑜可能是出現「戒斷症狀」，一段時間不喝酒，心理上會出現焦慮不安、幻聽、妄想。

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