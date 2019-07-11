痛批韓國瑜放縱支持者 徐永明：民主不該給韓粉糟蹋

2019-07-11 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有一批死忠韓粉支持者。日前有韓粉在高雄煎餅店惹出風波，事後不但18歲女學生遭到韓粉霸凌、圍剿，煎餅店老闆也自稱因不堪謾罵而精神耗弱就醫，事發至今得靠安眠藥才能入睡。對此，時代力量立委徐永明指出，韓國瑜放縱「韓粉」的行為卑劣，他也痛斥，「民主不是給韓粉這樣糟蹋濫用的」！

徐永明今日在臉書PO文，他呼籲警政單位不該袖手旁觀，應主動出擊，別放任「韓粉」造成悲劇。徐永明批評韓國瑜放縱「韓粉」，結果竟是讓罷韓商家精神耗弱就醫；他也說，現在民調高居第一的韓國瑜若真當選總統，台灣會被撕裂得多嚴重，實在不敢想像。

徐永明認為，擁有政治熱情是好事，政治人物也需要熱情的群眾支持，但失控的群眾，甚至造成其他人民的傷害時，有擔當、有良心的政治領袖就該出來收拾殘局，避免事情惡化。

徐永明指出，雖然韓國瑜放縱「韓粉」的行為卑劣，但好險台灣有勇敢的年輕人挺身而出。他認為，女學生決定提告不是害怕「韓粉」，而是要讓那些躲在網路背後惡毒謾罵的「韓粉」受到懲罰，避免其他人發生悲劇。

徐永明痛斥，這原本是韓國瑜該做的事，卻由一個18歲的女學生承擔，善良將擊敗醜陋的大人、揭開政客噁心的嘴臉！他支持女學生提告，也呼籲警政單位主動出擊，揪出那些霸凌者，「民主不是給韓粉這樣糟蹋濫用的」！

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