爆美國將送台灣40年來最大禮！王瑞德：會讓習高血壓發作

2019-07-11 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院在美東時間8日批准108輛「M1A2T」戰車等4項對台軍售案，讓中國外交部表達強烈不滿，要求美方立即撤銷此軍售案。對此，資深媒體人王瑞德表示，中共之所以這麼生氣，是因為中共為了這個軍售案，「被迫馬上修改攻打台灣的白皮書」，他還爆料，當蔡英文總統過境美國的時候，美國會送給台灣40年來最大的一份禮物」！

美國國務院在美東時間8日批准108輛，有全球「地表最強」稱號的M1A2戰車，以及刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等4項對台軍售案，預計1個月後生效。對此，中國外交部堅決反對，要求美方立即撤銷此軍售案；美國國務院則表示，美國對台軍售是依照台灣關係法，維持台灣自我防衛能力，有助於兩岸與區域的和平與穩定。

資深媒體人王瑞德日前在政論節目「鄭知道了」表示，用最簡單的方式講，此軍售案就是美國送給總統蔡英文過境美國的第一份禮物，沒有意外的話，蔡英文總統從美國再次過境回台灣時，會有第二份伴手禮，就是66架F-16V戰機軍售案將會批准；「另外，還有一個不能講的彩蛋，當蔡英文總統過境美國的時候，美國會送給台灣40年來最大的一份禮物」。王瑞德也說，這個彩蛋一定會讓中共跳起來，「讓習近平高血壓發作」。

此外，王瑞德也提到，這108輛世界最強坦克在5年內陸續來到台灣後，中共要為此馬上修改攻打台灣的白皮書，如何登陸台灣「全部都要修改」！王瑞德也解釋原因，因為中共目前的重型坦克不是M1A2的對手，前我國坦克砲管是105公厘，但升級成M1A2後是120公厘，和對方坦克一樣，而且它的各式穿甲彈等等，完全凌駕中共之上，「因此對我們來說，有劃時代的意義」。

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