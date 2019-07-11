傳祭黨紀約束挺柯派 時力主席邱顯智：不支持兩岸一家親

2019-07-11 15:22

〔記者黃欣柏／台北報導〕時代力量黨主席邱顯智傳出在訪美期間透露，若台北市長柯文哲決定參選總統，將以黨紀約束挺柯的黨公職人員。對此，邱顯智稍早特別以視訊方式受訪，強調黨公職人員對於不支持柯的「兩岸一家親」論述已有共識，目前黨內決策會對此尚未做成決議，一旦有決議，對黨公職人員當然就有拘束力。

邱顯智指出，時代力量的立場非常清楚，就是堅持台灣主權，反對柯文哲的「兩岸一家親」論述。他強調，如果連自己的論述都去呼應中國，將造成國際社會混淆，時力對於柯的論述很有疑慮，希望柯對此能做出更清楚的說明。

邱顯智說，目前黨內決策會其實還在處理立委提名的事情，還沒有討論到總統選舉相關事宜，但時力的態度必須服膺一直以來的立場與主張，將來假設決策會有對此做成決議，當然對於黨公職要有拘束力，依相關規定來處理。

邱強調，對於柯的「兩岸一家親」主張，時力內部其實已有不支持的共識，將來在決策會討論時，也是要看各候選人的主張能不能服膺時力的價值與立場。

對於媒體問到他在美國是否有跟民進黨主席卓榮泰碰面討論立委提名問題，邱顯智表示兩人確實有在早餐會上碰面，但並沒有針對任何實質問題進行討論，未來立委提名的問題會由黨內協調小組來處理，部分選區是否要與民進黨透過民調方式決定提名人選，也會交由提名小組綜合評估。

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