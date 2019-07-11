郭台銘參訪「癌症村」允諾協助遷村、提供免費健檢

2019-07-11 14:54

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市觀音區樹林新村因為旁邊就是觀音工業區，各種污染嚴重，近8年來有22個過世者，有17人因為罹癌過世，當地居民自嘲「癌症村」；國民黨總統初選參選人郭台銘今天到當地了解民眾疾苦，除允諾當選後會促成遷村外，也將請永齡基金會安排替當地200戶民眾進行免費健康檢查，透過大數據來分析罹癌原因。

郭台銘等一行人上午11點到達樹林新村，立委吳志揚、前鄉長黃茂實、里長吳進昌都到場。黃茂實提到，近年來樹林新村大部分都是因為罹癌過世，前樹林國小校長任職2年就罹癌，前村長也因為癌症而過世，罹癌主要原因是住宅區和工業區太近，希望協助遷村。

郭台銘則允諾若當選將協助遷村，但也強調，他不是行政官員，這樣會造成桃園市政府壓力，希望鄭文燦市長正視這件事情，就像Lamigo易主情況一樣；吳進昌則打圓場強調，市府已經開始評估遷村可行性。

郭台銘也提到，永齡基金會是屬於他個人的，負責鴻海集團上萬人身體健康，他更當場指示隨行醫生立刻和里長聯繫，必要時安排台大、榮總醫師來看診，了解民眾身體狀況，由於所得數據全部供大數據研究之用，因此所有受檢者免費，個資也不會外洩，而是以代碼方式進行調查，最遲8月15日會有結果，屆時他會再來樹林新村一趟，也希望樹林新村不要再叫「癌症村」，而應該改名「健康村」。

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