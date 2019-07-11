國民黨初選若是創業賽 她酸「郭董表現離韓導有很大差距」

2019-07-11 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選作業正如火如荼進行中，參選人郭台銘更在各大平台極力增加曝光量，財經女神胡采蘋在臉書發文，直言如果把這個任務當成短期的創業賽，郭台銘表現非常差，距離高雄市長韓國瑜的差距很大。

據胡采蘋臉書今天貼文，郭台銘宣佈參加初選開始，整個行動定調就很莫名其妙，無論是宣稱媽祖托夢、親草地、舔盤子，「這就是裝出來的，如果你自己覺得很勉強，別人為什麼會覺得那是你呢？」

胡采蘋更舉例youtube推送的廣告，她批評「那到底是什麼，耍溫馨、搞親民、配樂走皇室風格，我覺得那是上個世紀我在念大學時會認同的廣告風格」，她表示，感覺就連陳水扁在2000年競選總統時的廣告水準都比這些影片前進。此外，連拜票電話整個都很復古，像是上世紀國民黨風格。她懷疑，郭董身邊全部都是國民黨舊官僚體系，「現在呈現的風格就是一群老人想學創新」。

胡采蘋認為，至今郭台銘的支持度都是累積在他的鴻海帝國上，相信郭台銘的人，大部分是因為郭台銘成功建立起一個龐大的製造王國，除此之外，她覺得郭董的競選活動真的沒有加分，反而讓人懷疑這個人真的會經營嗎？

她表示，如果郭台銘真的那麼懂經濟，為什麼會營運出一場最大資源投入，卻僅有最小宣傳效果的初選活動呢？她批評，郭台銘在這場初選中的表現非常差，「如果把這個任務當成短期的創業賽，郭董其實離韓導真的有很大差距」，更在貼文後方hashtag不要再哭了，人家選得真的比你好。

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